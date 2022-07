Draghi sta facendo davvero quello che ha promesso? (Di sabato 16 luglio 2022) Nelle calde giornate estive in cui si sta consumando l’ennesima crisi di governo sarebbe interessante analizzare una delle cause che ha portato alla frattura all’interno della maggioranza. Al di là di motivazioni prettamente... Leggi su today (Di sabato 16 luglio 2022) Nelle calde giornate estive in cui si sta consumando l’ennesima crisi di governo sarebbe interessante analizzare una delle cause che ha portato alla frattura all’interno della maggioranza. Al di là di motivazioni prettamente...

Ettore_Rosato : Quello che sta succedendo in queste ore al governo e al Paese ha dell'incredibile. Vi invito a firmare la petizione… - borghi_claudio : Un giorno qualcuno mi spiegherà perché se questo è il governo migliore tra i governi possibili e non si può fare a… - EnricoLetta : Ora ci sono #cinquegiorni per lavorare affinché il Parlamento confermi la #fiducia al Governo #Draghi e l’Italia es… - TEREMARI77 : Perché non basiamo la legge elettorale sulla presenza a vita di Mario Draghi al governo? Visto che per tutti sta'fa… - Corry08101961 : RT @nicolas69419609: La Nato sta per istallare in Italia le bombe nucleari b6112 molto più potenti di quelle di Hiroshima.. Continuiamo con… -