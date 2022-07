Dimaro, contestazione dei tifosi contro De Laurentiis: l’accaduto (Di sabato 16 luglio 2022) Durante la presentazione del Napoli per la stagione 2022-23, non sono mancate però le contestazioni da parte dei presenti. Contestazioni rivolte specialmente a De Laurentiis. Ecco cosa è accaduto: Invitato da Decibel Bellini a parlare sul palco, il sindaco di Dimaro, Andrea Lazzaroni, come di consueto ha tenuto a ringraziare tutti. Ovviamente non poteva non citare il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Quest’ultimo, non appena nominato, è stato travolto da un’ondata di fischi della folla. Napoli Presentazione DimaroDimaro: contestazione dei tifosi del Napoli a De Laurentiis Tale situazione si è verificata non solo durante il discorso del sindaco ma anche nella presentazione dello speaker Bellini. Un clima teso quello che si respira ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 16 luglio 2022) Durante la presentazione del Napoli per la stagione 2022-23, non sono mancate però le contestazioni da parte dei presenti. Contestazioni rivolte specialmente a De. Ecco cosa è accaduto: Invitato da Decibel Bellini a parlare sul palco, il sindaco di, Andrea Lazzaroni, come di consueto ha tenuto a ringraziare tutti. Ovviamente non poteva non citare il presidente del Napoli Aurelio De. Quest’ultimo, non appena nominato, è stato travolto da un’ondata di fischi della folla. Napoli Presentazionedeidel Napoli a DeTale situazione si è verificata non solo durante il discorso del sindaco ma anche nella presentazione dello speaker Bellini. Un clima teso quello che si respira ...

Pubblicità

darioderrico : RT @SimoneGuadagnoo: Aurelio #DeLaurentiis assente alla presentazione della squadra a #Dimaro. Il vicepresidente Edoardo resta, invece, die… - Salvato95551627 : RT @SimoneGuadagnoo: Aurelio #DeLaurentiis assente alla presentazione della squadra a #Dimaro. Il vicepresidente Edoardo resta, invece, die… - CorkScrew12 : RT @claudioruss: Il momento della contestazione dei tifosi presenti in piazza a Dimaro Folgarida, durante la presentazione del #Napoli, qua… - H6CE_ : RT @claudioruss: Il momento della contestazione dei tifosi presenti in piazza a Dimaro Folgarida, durante la presentazione del #Napoli, qua… - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: Il momento della contestazione dei tifosi presenti in piazza a Dimaro Folgarida, durante la presentazione del #Napoli, qua… -