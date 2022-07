Crisi di Governo, si allontana il Draghi bis (Di sabato 16 luglio 2022) L’evoluzione della Crisi di Governo sta portando a nuove elezioni. La Meloni vuole il voto, il PD spera che il premier ci ripensi Il Draghi bis è sempre più lontano. Tutta l’evoluzione della Crisi di Governo sta portando laddove il centrodestra voleva si portasse finora: a nuove elezioni. I partiti hanno ancora quattro giorni per trattare e rimettere insieme i pezzi della Crisi che si è aperta con il non voto di fiducia dei 5 Stelle al Senato. Un’impresa praticamente impossibile, dato che Conte vorrebbe ritirare la sua delegazione al Governo. Il PD, in tutto ciò, resta fermamente convinto che formato e perimetro della maggioranza non debbano cambiare di una virgola. Bruno Tabacci, sottosegretario a Palazzo Chigi, però, osserva in modo intelligente che se le ... Leggi su zon (Di sabato 16 luglio 2022) L’evoluzione delladista portando a nuove elezioni. La Meloni vuole il voto, il PD spera che il premier ci ripensi Ilbis è sempre più lontano. Tutta l’evoluzione delladista portando laddove il centrodestra voleva si portasse finora: a nuove elezioni. I partiti hanno ancora quattro giorni per trattare e rimettere insieme i pezzi dellache si è aperta con il non voto di fiducia dei 5 Stelle al Senato. Un’impresa praticamente impossibile, dato che Conte vorrebbe ritirare la sua delegazione al. Il PD, in tutto ciò, resta fermamente convinto che formato e perimetro della maggioranza non debbano cambiare di una virgola. Bruno Tabacci, sottosegretario a Palazzo Chigi, però, osserva in modo intelligente che se le ...

