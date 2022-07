Perdita del cromosoma Y aumenta rischio negli uomini (Di venerdì 15 luglio 2022) Perdita del cromosoma Y aumenta rischio morte degli uomini – Se l’uomo è meno longevo della donna dipende dal fatto che, invecchiando, le sue cellule staminali ematopoietiche (cellule bambine che possono svilupparsi in tutti i tipi di cellule del sangue) perdono il cromosoma Y. Una Perdita che, si stima, avviene nel 40% circa dei settantenni, e che provoca cicatrici nel muscolo del cuore e una grave insufficienza cardiaca che può essere letale. Lo hanno scoperto ricercatori dall’Università statunitense della Virginia, coordinati da Soichi Sano che in una ricerca pubblicata su Science spiegano come la Perdita di un pezzo del mosaico (il cromosoma Y) che è nelle cellule, definito “mosaic loss of Y chromosome”, mLOY, osservato in un ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 15 luglio 2022)delmorte degli– Se l’uomo è meno longevo della donna dipende dal fatto che, invecchiando, le sue cellule staminali ematopoietiche (cellule bambine che possono svilupparsi in tutti i tipi di cellule del sangue) perdono ilY. Unache, si stima, avviene nel 40% circa dei settantenni, e che provoca cicatrici nel muscolo del cuore e una grave insufficienza cardiaca che può essere letale. Lo hanno scoperto ricercatori dall’Università statunitense della Virginia, coordinati da Soichi Sano che in una ricerca pubblicata su Science spiegano come ladi un pezzo del mosaico (ilY) che è nelle cellule, definito “mosaic loss of Y chromosome”, mLOY, osservato in un ...

Internazionale : La crisi dei mercati, la paura di un contagio, la possibile perdita di un interlocutore affidabile, la soddisfazion… - RaiTre : Il cambiamento climatico e gli eventi climatici estremi rappresentano la maggiore minaccia del pianeta. Non si parl… - _Nico_Piro_ : Un altro pezzo di Rai che se ne va.È una perdita per tutti, per la categoria come per il senso profondo del fare in… - MarchioroManuel : RT @TheNews63724257: ?? Lockdown ?? Passaporti vaccinali ?? Inflazione ?? Crisi del costo della vita ?? Perdita delle libertà Proteste di… - m_sourpatch : 'Non gioco più, è una perdita di tempo, non un hobby, mi perdo la vita vera' Sempre la stessa persona: online su P… -