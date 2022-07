Eccezionale intervento al Gemelli di Roma | rimosso tumore gigante

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 15 luglio 2022)(ITALPRESS) – Effettuato, a, presso la Fondazione Policlinico Universitario AgostinoIRCCS undi asportazione di una pseudomixoma peritoneale, in una paziente di 67 anni. Sono state necessarie due sedute operatorie, di 11 ore l’una, intervallate da 24 ore di osservazione in terapia intensiva, per rimuovere il; la paziente è stata quindi sottoposta a chemioterapia ipertermica intraperitoneale (HIPEC) per distruggere eventuali cellule tumorali residue. La paziente è stata dimessa qualche giorno fa dopo un decorso postoperatorio favorevole. L’è stato condotto dal professor Fabio Pacelli, direttore della UOC di Chirurgia del peritoneo e del retroperitoneo della Fondazione Policlinico ...