Cairo si ricompra la sede di Via Solferino

(Di venerdì 15 luglio 2022) Era poco probabile che il tribunale di New York desse ragione in toto a Blackstone, ma meglio non correre rischi Segui su affaritaliani.it

Pubblicità

fattoquotidiano : Rcs, Urbano Cairo (ri)compra la sede del Corriere della Sera dal fondo Blackstone - thewaterflea : RT @LaVeritaWeb: Chiusa la battaglia legale con il gruppo americano Blackstone: il patron del «Corriere» riacquisterà l’edificio storico di… - comedian72 : RT @veritaeaffari: ?? #Mps, ultimo guaio per #Draghi ?? #Cairo si scusa e si ricompra la sede ?? Italiani piú poveri con il Pd ?? SU VERITÀ… - alfio214 : #Cairo xo aveva venduta prima di avete la maggioranza di #rcs - veritaeaffari : ?? #Mps, ultimo guaio per #Draghi ?? #Cairo si scusa e si ricompra la sede ?? Italiani piú poveri con il Pd ?? SU V… -

La RCS di Urbanoda Blackstone la sede del Corriere della Sera di via Solferino a Milano , ceduta dalla vecchia proprietà del gruppo editoriale al fondo Usa nel 2013. La transazione chiuderebbe anche la ...... Blackstone aveva chiesto al tribunale di New York di unificare le due cause contro Rcs ee formalizza la richiesta di un maxi risarcimento: la pretesa di Blackstone, quantificata dagli ...Urbano Cairo chiude la vicenda Blackstone con un accordo che riporta la sede storica del Corriere della Sera di via Solferino dentro al perimetro di Rcs. L'operazione costerà 60 milioni, il doppio di ...La Rcs di Urbano Cairo ricompra da Blackstone l’immobile di via Solferino, la storica sede del Corriere della Sera ceduta dalla casa editrice al fondo Usa nel 2013. La notizia è stata data ieri dall’A ...