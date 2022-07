Pubblicità

Agenzia_Ansa : I separatisti sostenuti dalla Russia hanno sequestrato due navi battenti bandiera straniera nella città portuale uc… - andreastoolbox : #A Mariupol sono state scavate 1.400 nuove tombe, secondo le immagini dei satelliti - ilconteamar : RT @SfigaCatrame: #Mariupol, un video recuperato da un veicolo dell'esercito ucraino, mostra i militari di #Zelensky mentre sparano ad un g… - MaurizioTorchi2 : RT @SfigaCatrame: #Mariupol, un video recuperato da un veicolo dell'esercito ucraino, mostra i militari di #Zelensky mentre sparano ad un g… - Orion8729 : @Luigi1076 @rusembitaly Ah bhe perchè infatti Bucha, Mariupol e tante altre città sono perfettamente intatte -

ilgazzettino.it

... controllati dal regime di Kiev, e tutti i pontistati minati, compresa la centrale idroelettrica di Dnepr. Una tattica già vista ae in altre città, tesa a trasformare i civili in ...Dell'attaco all'ospedale pediatrico di, nella memoria c'è la giovane ragazza incinta che ... la città dell'Ucraina centrale lontanissima dalla frontline, dovemorte 23 persone tra cui tre ... Mariupol, colera e brodo di piccione: così si vive dopo la caduta dell’Azovstal Sono stati inoltre trovati resti di razzi Uragan e sono stati ... imparziali ed equi per tutti i crimini previsti dal diritto internazionale. Mariupol, civili inermi sepolti dalle bombe russe sotto le ...Doveva essere un'offensiva lampo, quella russa nel Donbass, in realtà sono ormai passati mesi e le truppe di Mosca non avanzano quasi più o avanzano di pochissimo. Già alla fine di aprile Mosca contro ...