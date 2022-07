Ultime Notizie Roma del 14-07-2022 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

è morto questa mattina aEugenio Scalfari fondatore di Repubblica aveva 98 anni di Movimento 5 Stelle non voterà la fiducia di oggi in Senato al Decreto aiuti Governo era un passo dalla crisi non condivide la scelta del suo movimento è il ministro d'incà che tenta una mediazione proponendo ai capigruppo parlamentari di evitare la fiducia sul provvedimento ma di votare articolo per articolo il provvedimento Sono in corso interrogazioni con Palazzo Chigi per il segretario dem letta la posizione del Movimento cambia lo scenario politico prendiamo atto di questa scelta non è la nostra è una scelta che ci divide noi oggi voteremo convintamente la fiducia premono per i Fratelli d'Italia e lega Salvini parla di ...