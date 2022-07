Sui social si può battezzare una variante del Covid (Centaurus) assegnando un nome che tutti utilizzano (Di giovedì 14 luglio 2022) Quanto possono influenzare la nostra realtà i social? Moltissimo, anche quando si tratta di questioni che – prima dell’esistenza delle piattaforme – erano appannaggio esclusivo di istituzioni scientifiche. Prendiamo la sottovariante di Omicron, chiamata BA.2.75 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che a molti è nota come variante Centaurus. Come nasce questo nome che non è mai stato riconosciuto dalle autorità sanitarie che si occupano di nominare le varianti? La scelta è frutto della decisione di un utente Twitter che, nel corso della pandemia, è stato attivo producendo contenuti in merito, cercando di capire la questione ma che – effettivamente – non ha nessun tipo di qualificazione per fare una cosa del genere. Sia i social che i giornali, però, hanno iniziato a chiamare la ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 14 luglio 2022) Quanto possono influenzare la nostra realtà i? Moltissimo, anche quando si tratta di questioni che – prima dell’esistenza delle piattaforme – erano appannaggio esclusivo di istituzioni scientifiche. Prendiamo la sottodi Omicron, chiamata BA.2.75 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che a molti è nota come. Come nasce questoche non è mai stato riconosciuto dalle autorità sanitarie che si occupano di nominare le varianti? La scelta è frutto della decisione di un utente Twitter che, nel corso della pandemia, è stato attivo producendo contenuti in merito, cercando di capire la questione ma che – effettivamente – non ha nessun tipo di qualificazione per fare una cosa del genere. Sia iche i giornali, però, hanno iniziato a chiamare la ...

Pubblicità

espressonline : Elio Vito via dal Parlamento: «Forza Italia è illiberale. Carfagna e Bernini? Per i diritti solo sui social. FI ha… - AzzurreFIGC : ?? La nostra live per #ItaliaIslanda sui social della #Nazionale ???? ?? ???????????????? - ?????????????????? - ?????????????? - ???????????? ?? ??????… - SkyTG24 : In arrivo su Disney+ due serie tv sui BTS - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: Avete notato chi è d'accordo con la #crisidigoverno sui social network? Putiniani e pacifinti in primis (Putin sta già fe… - oltrelodio : Ancora #bodyshaming sui social. Florence Pugh, stella di Midsommar, vittima di #hatespeech sul web dopo una sfilata… -