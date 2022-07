Streaming | accordo tra Netflix e Microsoft per fare la pubblicità assieme - Tech - quotidiano net

Pubblicità

CarloSantaroni : RT @PQuerela: Una giornata di riunioni senza streaming, #Conte che chiama chiunque e nessuno ha ancora tirato fuori l'idea risolutiva: una… - PQuerela : Una giornata di riunioni senza streaming, #Conte che chiama chiunque e nessuno ha ancora tirato fuori l'idea risolu… - Teleblogmag : Disney+ porterà nuovi contenuti coreani in catalogo - armymarperu : RT @BTSItalia_twt2: ?HYBE ha firmato un accordo pluriennale con Walt Disney Company APAC (Asian Pacific Region)! Nell'accordo 5 programmi,… - thv_denise : RT @italianarmyfam_: In questo accordo, 5 show, di cui 2 con la presenza delle icone pop del 21° secolo, i BTS, saranno trasmessi sulle pia… -

Everyeye Tech

I loghi di Netflix e Microsoft Con una nota congiunta sul blog di Microsoft è stata annunciata ufficialmente la collaborazione tra l'azienda di Redmond e laTV per il lancio del nuovo abbonamento Netflix a prezzo scontato, con l'inserimento di spazi promozionali in film e serie TV. La nuova offerta, secondo le ultime indiscrezioni , potrebbe ...La piattaforma dia pagamento ha dichiarato che il nuovo servizio sarà realizzato grazie ad uncon Microsoft , che si occuperà di tutta la parte tecnologica. Una decisione a cui ... Accordo DAZN-AGCOM su qualità dello streaming ed assistenza: gli 11 impegni Lo scorso Aprile, Netflix ha annunciato di essere a lavoro zc un piano di servizio per i propri utenti con un costo minore rispetto a quelli attualmente disponibili (base, standard e premium), il qual ...Netflix e Microsoft stringono un accordo per un abbonamento più economico (ma c'è una "fregatura")! Il gigante dello streaming a pagamento ha annunciato che introdurrà un nuovo abbonamento, più econom ...