Incidente in valle Vitulanese, cisterna contro auto: strada bloccata (Di giovedì 14 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoVitulano (Bn) – Poteva avere conseguenze ben più gravi l’Incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi, a Vitulano, nei pressi del convento di Sant’Antonio. Per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrati una Fiat 600 con a bordo un uomo residente nella zona e un camion cisterna, dedito al trasporto di gas. Ad ogni modo, fortunatamente, i rispettivi conducenti dei due mezzi, non hanno riportato ferite gravi. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cautano per i rilievi del caso. Traffico bloccato in attesa della rimozione dei mezzi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoVitulano (Bn) – Poteva avere conseguenze ben più gravi l’avvenuto nella tarda mattinata di oggi, a Vitulano, nei pressi del convento di Sant’Antonio. Per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrati una Fiat 600 con a bordo un uomo residente nella zona e un camion, dedito al trasporto di gas. Ad ogni modo, fortunatamente, i rispettivi conducenti dei due mezzi, non hanno riportato ferite gravi. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cautano per i rilievi del caso. Traffico bloccato in attesa della rimozione dei mezzi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

anteprima24 : ** #Incidente in valle Vitulanese, cisterna contro auto: strada bloccata ** - LuceverdeRoma : ???#Roma #Incidente -Via Andersen ??????Code altezza Via del Podere Trieste > Via della Valle dei Fontanili #Luceverde #Lazio - romaatac1 : ?? #BusRoma #RomaSud #TorDeCenci #Spinaceto #atac ?? #Incidente in via #Pontina alt. via Valle di Perna, traffico in… - alto_adige : Cade dal trattore e finisce nel torrente, tragico incidente in Valle Aurina - FrankZanata : RT @bobinetv: Scontro tir-moto sulla SS26 #valledaosta #cronaca - -