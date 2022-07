"Ho male al collo". Va dal chiropratico e le viene un ictus: come è stato possibile (Di giovedì 14 luglio 2022) Paralizzata dopo essere andata dal chiropratico per un dolore al collo. Caitlin Jensen, 28 anni della Georgia, al momento è ricoverata in terapia intensiva al Memorial Hospital di Savannah a causa di una manovra sbagliata. Invece di aiutarla, infatti, il chiropratico le avrebbe sezionato quattro arterie. Si era laureata in Chimica e Biologia solo due mesi fa. Tutto sarebbe iniziato il 16 giugno scorso, quando a causa di un dolore al collo la giovane si era fatta vedere da un chiropratico. Dopo la visita, però - come si legge su una pagina di GoFundMe creata per contribuire alle spese mediche - Caitlin si sarebbe sentita male e per questo è stata portata d'urgenza in pronto soccorso. Lì gli accertamenti avrebbero rivelato quattro arterie sezionate nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Paralizzata dopo essere andata dalper un dolore al. Caitlin Jensen, 28 anni della Georgia, al momento è ricoverata in terapia intensiva al Memorial Hospital di Savannah a causa di una manovra sbagliata. Invece di aiutarla, infatti, ille avrebbe sezionato quattro arterie. Si era laureata in Chimica e Biologia solo due mesi fa. Tutto sarebbe iniziato il 16 giugno scorso, quando a causa di un dolore alla giovane si era fatta vedere da un. Dopo la visita, però -si legge su una pagina di GoFundMe creata per contribuire alle spese mediche - Caitlin si sarebbe sentitae per questo è stata portata d'urgenza in pronto soccorso. Lì gli accertamenti avrebbero rivelato quattro arterie sezionate nel ...

