Governo | Di Maio | ' crisi per sondaggi è follia | serve verifica maggioranza'

(Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Non votare la fiducia alè un fatto grave, va chiesta unadi. Unadiè un chiaro atto di irresponsabilità. Faccio un appello a tanti colleghi: in molti non si riconoscono più in quello che, di fatto, non è più il Movimento 5 Stelle. Oggi è una forza politica che alcuni dirigenti hanno distrutto per egoismi ed opportunismi, trasformandola in un “partito padronale”. Aprire lasolo per risalire neiè qualcosa di folle, oltre che di irresponsabile. Di populista e sovranista. Del resto conosciamo già i precedenti". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di, nell'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari di Italia per il Futuro.