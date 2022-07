Calciomercato, sfida tra Roma e Napoli: giallorossi in pole per l’attaccante (Di giovedì 14 luglio 2022) Ola Solbakken è pronto al trasferimento in Serie A, la Roma sembrerebbe molto vicina. l’attaccante norvegese potrebbe preferire il club giallorosso al Napoli, altra pretendente per il suo cartellino. Solbakken Roma Napoli Dopo Hauge al Milan e Botheim alla Salernitana, la Serie A si prepara ad accogliere un altro talento norvegese del Bodo Glimt. Ola Solbakken, classe ’98, è tra gli obiettivi della Roma già dallo scorso mercato invernale. Da ottobre è entrato tra le grazie di Mourinho proprio con la sua doppietta nel perentorio 6-1 di Conference League. Secondo Gianluca Di Marzio, il Napoli ha provato a inserirsi per il giocatore ma il norvegese vorrebbe trasferirsi nella capitale. Un infortunio alla spalla rallenta la trattativa, ma la Roma ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 14 luglio 2022) Ola Solbakken è pronto al trasferimento in Serie A, lasembrerebbe molto vicina.norvegese potrebbe preferire il club giallorosso al, altra pretendente per il suo cartellino. SolbakkenDopo Hauge al Milan e Botheim alla Salernitana, la Serie A si prepara ad accogliere un altro talento norvegese del Bodo Glimt. Ola Solbakken, classe ’98, è tra gli obiettivi dellagià dallo scorso mercato invernale. Da ottobre è entrato tra le grazie di Mourinho proprio con la sua doppietta nel perentorio 6-1 di Conference League. Secondo Gianluca Di Marzio, ilha provato a inserirsi per il giocatore ma il norvegese vorrebbe trasferirsi nella capitale. Un infortunio alla spalla rallenta la trattativa, ma la...

Pubblicità

psb_original : Calciomercato Reggina - Sfida alla Ternana per Insigne: la situazione #SerieB - sportli26181512 : #Calciomercato #Sassuolo, sfida all'#Atalanta per #Pinamonti: I neroverdi puntano sull'attaccante classe '99 di pro… - serieB123 : SerieB L’ex Juve in Serie B: sfida a Spagna e Qatar - SalvaTsubasa : Durante #calciomercato si aspettano in silenzio annunci ufficiali. Unica eccezione e aldilà del tifo.. Ostinazion… - psb_original : Calciomercato Parma - Sfida al Venezia per Caso del Genoa #SerieB -