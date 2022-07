Airola | la denuncia del Sappe | in permesso premio | evade dal carcere

(Di giovedì 14 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Aveva ottenuto unma, alla scadenza, non ha fatto rientro nelminorile didove era detenuto: protagonista un detenuto marocchino di 21 anni. A dare la notizia è ilche parla di un “fatto gravissimo“. Il vice coordinatore regionale del settore minorile del sindacato autonomo Sabatino De Rosa chiede la convocazione di un tavolo tecnico di tutti gli attori in causa per imprimere “una decisa inversione di rotta nella concessione dei permessi” e “una stretta, in termini di rigidità, soprattutto verso coloro che provengono da determinate zone ad alto tasso camorristico, o nei confronti di quei soggetti che si sono macchiati di reati di grave pericolosità sociale“. Non solo: “si deve ...

