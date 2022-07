Twitter fa causa a Elon Musk (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – Twitter ha intentato una causa contro Elon Musk per costringere il miliardario a mantenere la sua promessa di acquistare la società, primo passo legale in quello che dovrebbe essere uno dei processi aziendali di più alto profilo nella storia recente. Lo riporta il Washington Post. Per mesi Musk ha minacciato pubblicamente di abbandonare la vendita dell’influente social network. La scorsa settimana ha annunciato che stava “risolvendo” l’accordo perché Twitter non gli aveva fornito informazioni sufficienti su spam e bot. Ora il giudice di un tribunale specializzato in affari nel Delaware deve determinare se l’uomo più ricco del mondo può uscire dall’accordo da 44 miliardi di dollari, nonostante un contratto lo vincoli a completare l’acquisizione. L'articolo ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) –ha intentato unacontroper costringere il miliardario a mantenere la sua promessa di acquistare la società, primo passo legale in quello che dovrebbe essere uno dei processi aziendali di più alto profilo nella storia recente. Lo riporta il Washington Post. Per mesiha minacciato pubblicamente di abbandonare la vendita dell’influente social network. La scorsa settimana ha annunciato che stava “risolvendo” l’accordo perchénon gli aveva fornito informazioni sufficienti su spam e bot. Ora il giudice di un tribunale specializzato in affari nel Delaware deve determinare se l’uomo più ricco del mondo può uscire dall’accordo da 44 miliardi di dollari, nonostante un contratto lo vincoli a completare l’acquisizione. L'articolo ...

