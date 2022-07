Traffico Roma del 13-07-2022 ore 09:30 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione ben trovati ci sono problemi sul Raccordo Anulare un incidente al km 11 della carreggiata esterna provoca incolonnamenti tra la Salaria all’uscita non vale Ottavia sempre in carreggiata esterna zona sud e quella Traffico Traffico intenso tra l’ardeatina all’uscita Ciampino permangono Code in carreggiata interna dal bivio con la Roma Napoli fino alla Ardeatina e inoltre Ci sono code a tratti dalla Pontina al bivio con la Roma Fiumicino della Roma L’Aquila cose da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale est ma poi abbiamo cose per incidente tra l’uscita di Viale Palmiro Togliatti e Tor Cervara del raccordo in tangenziale code tra il bivio con la Roma L’Aquila stazione Tiburtina e ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 13 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuongiorno dalla redazione ben trovati ci sono problemi sul Raccordo Anulare un incidente al km 11 della carreggiata esterna provoca incolonnamenti tra la Salaria all’uscita non vale Ottavia sempre in carreggiata esterna zona sud e quellaintenso tra l’ardeatina all’uscita Ciampino permangono Code in carreggiata interna dal bivio con laNapoli fino alla Ardeatina e inoltre Ci sono code a tratti dalla Pontina al bivio con laFiumicino dellaL’Aquila cose da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale est ma poi abbiamo cose per incidente tra l’uscita di Viale Palmiro Togliatti e Tor Cervara del raccordo in tangenziale code tra il bivio con laL’Aquila stazione Tiburtina e ...

