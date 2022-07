Pippo Franco | malore e ricovero in ospedale | come sta ora? La notizia apre dibattito sui vaccini e no vax 

(Di mercoledì 13 luglio 2022)è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma in seguito a un. Le sue condizioni di salute sono state definite “discrete” ma ladel suo problema di salute ha aperto ilsui. LEGGI ANCHE : — Il Bagaglino, che fine hanno fatto Martufello e Leo Gullotta? Ecco cosa fanno oggi Qualche mese fa infatti, l’attore era stato suo malgrado protagonista di una vicenda legata aianti Covid-19 e sulla questione dei green pass rilasciati a seguito della vaccinazione. Amedeo Venza, esperto di gossip, ha pubblicato su Instagram il messaggio del figlio di, Gabriele, che “fa sapere che il suo papà è fuori pericolo”. “Aggiornamento su...

Pubblicità

ricoverato d'urgenza per ischemia, l'intervento del figlio Gabrielesta meglio. L'ex conduttore del Bagaglino ha avuto un malore la scorsa notte che l'ha costretto ad un ...Aveva destato paura e preoccupazione la notizia del malore che aveva colto, l'attore 81enne ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo un probabile attacco ischemico transitorio. Come sta adessoA svelarlo è stato il figlio Gabrieleche ...Pippo Franco è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma in seguito a un malore. Le sue condizioni di salute sono state definite “discrete” ma la notizia del suo problema di salute ha aperto il ...Dapprima si è detto che il suo stato di salute era "preoccupante", poi è arrivata la rassicurazione sul fatto che l'81enne attore comico sta bene e, anzi, potrebbe essere dimesso già nei prossimi gior ...