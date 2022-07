Mondiali di atletica: ecco quando corre Jacobs (Di mercoledì 13 luglio 2022) quando corre Jacobs Mondiali atletica – Marcell Jacobs ha sciolto la riserva: il bi-campione olimpico di Tokyo sarà al via nei 100 metri del Mondiale di Eugene. La decisione è giunta dopo un colloquio tra l’azzurro ed il suo allenatore, Paolo Camossi, triangolato poi con la direzione tecnica della Nazionale, anche alla luce dei segnali confortanti arrivati Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 13 luglio 2022)– Marcellha sciolto la riserva: il bi-campione olimpico di Tokyo sarà al via nei 100 metri del Mondiale di Eugene. La decisione è giunta dopo un colloquio tra l’azzurro ed il suo allenatore, Paolo Camossi, triangolato poi con la direzione tecnica della Nazionale, anche alla luce dei segnali confortanti arrivati Calcio e Finanza.

