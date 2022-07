Milan, per Leao è (quasi) finita: chi piomba sul portoghese, addio quasi certo (Di mercoledì 13 luglio 2022) È proprio un Chelsea goloso: ceduto Lukaku e quasi preso Kalidou Koulibaly dal Napoli, i Blues vogliono provare ad accaparrarsi anche Rafael Leao dal Milan. Come scrive in Inghilterra il Guardian, perso Raphinha, il club londinese ha messo nel mirino il miglior giocatore della scorsa A, determinante per i rossoneri da permetter loro il 19esimo Scudetto. Ma, commenta il Corriere della Sera, da Casa Milan gli uomini di mercato del Diavolo (Paolo Maldini e Frederic Massara) negano di aver ricevuto sondaggi o interessamenti. La volontà è di proseguire con il portoghese, nonostante i colloqui con Jorge Mendes per il prolungamento del contratto vadano a rilento. Per altro, i rapporti con il manager non sono propriamente idilliaci, considerando le manovre del procuratore, deciso a condurre ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) È proprio un Chelsea goloso: ceduto Lukaku epreso Kalidou Koulibaly dal Napoli, i Blues vogliono provare ad accaparrarsi anche Rafaeldal. Come scrive in Inghilterra il Guardian, perso Raphinha, il club londinese ha messo nel mirino il miglior giocatore della scorsa A, determinante per i rossoneri da permetter loro il 19esimo Scudetto. Ma, commenta il Corriere della Sera, da Casagli uomini di mercato del Diavolo (Paolo Maldini e Frederic Massara) negano di aver ricevuto sondaggi o interessamenti. La volontà è di proseguire con il, nonostante i colloqui con Jorge Mendes per il prolungamento del contratto vadano a rilento. Per altro, i rapporti con il manager non sono propriamente idilliaci, considerando le manovre del procuratore, deciso a condurre ...

