Ferencvaros vs Tobol: pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ferencvaros e Tobol si affronteranno mercoledì 13 luglio nella seconda partita del primo turno di qualificazione di Champions League, con un delicato pareggio per 0-0. Nessuna delle due squadre è riuscita a trovare il fondo della rete nella gara di andata della scorsa settimana, ma i campioni ungheresi in carica del Ferencvaros saranno i favoriti per avanzare in casa. Il calcio di inizi di Ferencvaros vs Tobol è previsto alle 20 Anteprima della partita Ferencvaros vs Tobol: a che punto sono le due squadre? Ferencvaros Il Ferencvaros, 33 volte campione d’Ungheria, si è aggiudicato il trofeo la scorsa stagione in modo confortevole, chiudendo con 11 punti di vantaggio in testa alla classifica. Le Aquile Verdi hanno partecipato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 13 luglio 2022)si affronteranno mercoledì 13 luglio nella seconda partita del primo turno di qualificazione di Champions League, con un delicato pareggio per 0-0. Nessuna delle due squadre è riuscita a trovare il fondo della rete nella gara di andata della scorsa settimana, ma i campioni ungheresi in carica delsaranno i favoriti per avanzare in casa. Il calcio di inizi divsè previsto alle 20 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadre?Il, 33 volte campione d’Ungheria, si è aggiudicato il trofeo la scorsa stagione in modo confortevole, chiudendo con 11 punti di vantaggio in testa alla classifica. Le Aquile Verdi hanno partecipato ...

