'Dybala ha già un accordo con l'Inter' (Di mercoledì 13 luglio 2022) Mario Sconcerti s'Interroga sul futuro di Paulo Dybala. Il giornalista scrive sul Corriere della Sera: "Perché Dybala continua... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 13 luglio 2022) Mario Sconcerti s'roga sul futuro di Paulo. Il giornalista scrive sul Corriere della Sera: "Perchécontinua...

Pubblicità

LestYT_9 : ASLLANI DA APPLAUSI, TORO GIÀ AL TOP. LA MACCHINA DEL FANGO SU ONANA - pellevgrini : cioè da sto social apprendo che non dovrei accogliere dybala perché piangeva per la juve ed era già in contatto con… - BlackRedHole : RT @criiistian___: @FootballAndDre1 ??Fonte personale, l'inter di quest'anno farà la difesa skriniar bremer bastoni e arriverà pure dybala s… - nonvedogioie : @Maldinismovero2 @FootballAndDre1 @Zoroback_023 Affari Bonucci Caldara Higuain etc... li hai già dimenticati? Fare… - infoitsport : Calciomercato, Inter - Simone Inzaghi: 'Nuovo attaccante, sono già soddisfatto'. No a Dybala? -