Occhio Juventus, l’assist di Mourinho è una manna. E Allegri se la ride (Di martedì 12 luglio 2022) La Juventus lavora per la prossima stagione, ma arriva l’improvviso assist di Mourinho: la decisione è una manna e fa godere Allegri. Gli arrivi di Pogba e Di Maria sono finalmente ufficiali, ma la Juventus non ha certo finito qui. Le ambizioni dei bianconeri sono tornate altissime, con la formazione piemontese che ha voglia di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 12 luglio 2022) Lalavora per la prossima stagione, ma arriva l’improvviso assist di: la decisione è unae fa godere. Gli arrivi di Pogba e Di Maria sono finalmente ufficiali, ma lanon ha certo finito qui. Le ambizioni dei bianconeri sono tornate altissime, con la formazione piemontese che ha voglia di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

ArturoDb72 : RT @1897_frank: #yildiz occhio che farà presenza in prima squadra, giocatore che se rimane von i piedi per terra può diventare fortissimo,… - occhio_notizie : #EzioGreggio a sorpresa sul suo Twitter afferma che #Zaniolo sarà un giocatore della #Juventus - occhio_notizie : #Arnautovic vuole lasciare il #Bologna per andare alla #Juventus - ZonaBianconeri : RT @Andresh88juve: ???? occhio perché si può sbloccare la situazione di #Zaniolo la Juve accordo sembrerebbe totale con vigorelli e la #Juven… - Andresh88juve : ???? occhio perché si può sbloccare la situazione di #Zaniolo la Juve accordo sembrerebbe totale con vigorelli e la… -