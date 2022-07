Juve, proposto al PSG lo scambio Kean Kimpembe (Di martedì 12 luglio 2022) Kimpembe sembra il favorito per rimpiazzare de Ligt nella difesa della Juve: i bianconeri mettono sul piatto lo scambio con Kean C’è anche Presnel Kimpembe come principale sostituto di Matthijs De Ligt, che appare sempre più vicino a firmare per il Bayern Monaco. Il PSG è disposto a cedere il difensore in cambio di 25 milioni di euro, ma la Juve proverà ad imbastire uno scambio con la società parigina. Sul piatto potrebbe finire molto presto il cartellino di Moise Kean, nome gradito dall’altra parte. L’attaccante è fuori dai piani tecnici bianconeri e gradirebbe molto un ritorno a Parigi, lì dove ha fatto vedere le cose migliori della carriera fino a questo momento. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 luglio 2022)sembra il favorito per rimpiazzare de Ligt nella difesa della: i bianconeri mettono sul piatto loconC’è anche Presnelcome principale sostituto di Matthijs De Ligt, che appare sempre più vicino a firmare per il Bayern Monaco. Il PSG è disposto a cedere il difensore in cambio di 25 milioni di euro, ma laproverà ad imbastire unocon la società parigina. Sul piatto potrebbe finire molto presto il cartellino di Moise, nome gradito dall’altra parte. L’attaccante è fuori dai piani tecnici bianconeri e gradirebbe molto un ritorno a Parigi, lì dove ha fatto vedere le cose migliori della carriera fino a questo momento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

