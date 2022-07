Pubblicità

Agenzia ANSA

Sarà disinnescata, 17 luglio, la bomba della seconda guerra mondiale, trovata durante lavori di scavo nel ... L'operazione disarà effettuata dal secondo regimento genio guastatori ...BOLZANO.17 luglio è in programma l'operazionedella bomba trovata nel cantiere del Walther Park in via Alto Adige. Nel vertice per definire le modalità dell'evacuazione al quale hanno ... Domenica disinnesco residuo bellico in centro a Bolzano - Cronaca Sarà disinnescata domenica, 17 luglio, la bomba della seconda guerra mondiale, trovata durante lavori di scavo nel centro di Bolzano. Si tratta di una bomba d'aereo di fabbricazione americana di 500 l ...BOLZANO. Domenica 17 luglio è in programma l’operazione disinnesco della bomba trovata nel cantiere del Walther Park in via Alto Adige. Nel vertice per definire le modalità dell’evacuazione al quale ...