Davide Paitoni suicida in carcere: accoltellò alla gola il figlio di 7 anni (Di martedì 12 luglio 2022) Il 40enne era recluso dallo scorso gennaio per l'omicidio del piccolo Daniele a Morazzone, in provincia di Varese. All'uomo era stata negata la perizia psichiatrica. Era coinvolto in tre procedimenti penali Leggi su ilgiornale (Di martedì 12 luglio 2022) Il 40enne era recluso dallo scorso gennaio per l'omicidio del piccolo Daniele a Morazzone, in provincia di Varese. All'uomo era stata negata la perizia psichiatrica. Era coinvolto in tre procedimenti penali

Varese, uccise il figlio di 7 anni: Paitoni si suicida in carcere a San Vittore Davide Paitoni, 40 anni, in carcere a Milano per aver ucciso il figlio di 7 anni il primo gennaio scorso, si è suicidato. Lo si apprende da fonti giudiziarie. Ieri il Gip di Varese aveva deciso di non procedere con una perizia psichiatrica.