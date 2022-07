Calciomercato Fiorentina, estasi per il bomber: “Altissimo livello” (Di martedì 12 luglio 2022) Il Calciomercato della Fiorentina procede spedito e viene celebrato un nuovo arrivo che promette di aumentare il livello della squadra. Chiusa la Serie A 2021/2022 con un inatteso 8° posto, che l’ha piazzata subito alle spalle delle big ed è valso il ritorno in Europa, la Fiorentina guarda al futuro con ottimismo. Nonostante un Calciomercato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 12 luglio 2022) Ildellaprocede spedito e viene celebrato un nuovo arrivo che promette di aumentare ildella squadra. Chiusa la Serie A 2021/2022 con un inatteso 8° posto, che l’ha piazzata subito alle spalle delle big ed è valso il ritorno in Europa, laguarda al futuro con ottimismo. Nonostante unQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Adesso c'è anche l'ufficialità: Luka #Jovic è un nuovo giocatore della @acffiorentina - SaraMeini : #Fiorentina #calciomercato #Dodo è un nuovo giocatore viola. Acquisto definitivo, contratto di 5 anni per il giocat… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | La @acffiorentina ha chiuso con lo @FCShakhtar per #Dodo: tutti i dettagli dell'affare - ProfidiAndrea : ?? #Fiorentina «forza sette» in amichevole: boom #Jovic, ne fa 4! Biraghi, Nico Gonzalez, Ikoné e il rigore ? Fiore… - Matija73715725 : RT @DiMarzio: #Calciomercato, #SerieB | #Ternana, terminato l'incontro per #Spalluto: arriva in prestito con diritto di riscatto e controri… -