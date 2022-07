Calcio donne: Putellas operata, starà fuori tra i 10 e 12 mesi (Di martedì 12 luglio 2022) Il Pallone d'Oro 2021 e giocatrice del Barcellona Alexia Putellas, infortunatasi durante l'allenamento con la selezione spagnola all'inizio di luglio, è stata operata oggi per la rottura del legamento ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 12 luglio 2022) Il Pallone d'Oro 2021 e giocatrice del Barcellona Alexia, infortunatasi durante l'allenamento con la selezione spagnola all'inizio di luglio, è stataoggi per la rottura del legamento ...

Pubblicità

RaiUno : L'incredibile storia del nostro calcio femminile, iniziata più di un secolo fa. Il documentario '#AzzurroShocking,… - AzzurreFIGC : ?????????????? ????????????????, ???????? ???? ?????????? ???? ???????? ?????????????? ???? ???????????? ?? #RAI con le #Azzurre: la docuserie in onda il 9 luglio… - assocalciatori : ???? “Azzurro shocking”, come le donne si sono riprese il calcio. ?? Un documentario RAI in prima visione assoluta su… - Fede50691682 : @zxphir @ofoicracoid @nikefootball A me il calcio fa cagare vai serena. Quella che parla di inferiorità e superiori… - glooit : Calcio donne: Putellas operata, starà fuori tra i 10 e 12 mesi leggi su Gloo -