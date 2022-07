Bianca Belair: “Non vedo l’ora di tornare in Arabia Saudita” (Di martedì 12 luglio 2022) Bianca Belair è una delle top star della divisione femminile della WWE. Dopo essersi fatta notare in quel di NXT, non ha fatto fatica nel passaggio nel main roster diventando in poco tempo un punto di riferimento. In una recente intervista ha fatto sapere di quanto sia eccitata dall’idea di tornare in Arabia Saudita per Crown Jewel, in un paese che si sta pian piano “occidentalizzando” sotto alcuni punti di vista. Emozioni “Sono davvero eccitata dall’idea di ritornarein Arabia Saudita per competere, per me sarà la terza volta e sono contenta che questo show sti diventando una consuetudine. E’ diventato uno dei Premium Event piu’ importanti della stagione e sono anche curiosa di scoprire sempre di piu’ la oro cultura.” Leggi su zonawrestling (Di martedì 12 luglio 2022)è una delle top star della divisione femminile della WWE. Dopo essersi fatta notare in quel di NXT, non ha fatto fatica nel passaggio nel main roster diventando in poco tempo un punto di riferimento. In una recente intervista ha fatto sapere di quanto sia eccitata dall’idea diinper Crown Jewel, in un paese che si sta pian piano “occidentalizzando” sotto alcuni punti di vista. Emozioni “Sono davvero eccitata dall’idea di riinper competere, per me sarà la terza volta e sono contenta che questo show sti diventando una consuetudine. E’ diventato uno dei Premium Event piu’ importanti della stagione e sono anche curiosa di scoprire sempre di piu’ la oro cultura.”

Pubblicità

Zona_Wrestling : #WWE Bianca Belair: 'Non vedo l'ora di tornare in Arabia Saudita' - - TSOWrestling : A #SummerSlam nuovo scontro tra Becky Lynch e Bianca Belair? #TSOW // #TSOS // #WWE - TSOWrestling : Le due atlete, rispettivamente della #WWE e della #AEW, erano le ospiti speciali a #QS400. #TSOW // #TSOS - IsolaWrestling : Bianca Belair mette in guardia i fan dal comprare il suo anello rubato - TSOWrestling : Brutte notizie per Bianca Belair! #TSOW // #TSOS // #WWE -