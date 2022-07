Sindacati Germania, aumento salari dell'8% contro inflazione (Di lunedì 11 luglio 2022) Il sindacato tedesco dell'industria siderurgica ed elettronica, IG Metall, chiederà un aumento dello stipendio dell'8%, e cioè la più alta rivendicazione dal 2008. Il leader Joerg Hoffmann ha motivato ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 luglio 2022) Il sindacato tedesco'industria siderurgica ed elettronica, IG Metall, chiederà uno stipendio'8%, e cioè la più alta rivendicazione dal 2008. Il leader Joerg Hoffmann ha motivato ...

Sindacati Germania, aumento salari dell'8% contro inflazione

Il sindacato tedesco dell'industria siderurgica ed elettronica, IG Metall, chiederà un aumento dello stipendio dell'8%, e cioè la più alta rivendicazione dal 2008. Il leader Joerg Hoffmann ha motivato ...

AIBE: confermata rilevanza strategica banche estere nel CIB

In particolare nel mercato dei prestiti sindacati (che nel 2021 è cresciuto di circa 20 miliardi di ...già molto rilevante ed in linea con quanto avviene nei principali paese europei (Germania, Francia,...

Sul Prime Day di Amazon Germania l'ombra dello sciopero

Il sindacato Verdi ha invitato i lavoratori di dei centri di centri di distribuzione di Augusta, Lipsia, Coblenza, Rheinberg, Werne e Bad Hersfeld a mobilitarsi per condizioni di lavoro migliori. Il c ...