Reggina | trattativa in corso con Inzaghi per la panchina | le richieste di SuperPippo

(Di lunedì 11 luglio 2022) Lacontinua la ricerca al nuovo allenatore. Il club amaranto ha iniziato un nuovo progetto dopo l’arresto di Luca Gallo, il nuovo patron è diventato Felice Saladini mentre il ruolo di presidente del club è stato affidato all’ex arbitro Cardona. Il divorzio con Stellone è stato come un fulmine a ciel sereno: il tecnico, reduce da una seconda parte di stagione importante alla guida del club amaranto, ha confermato ufficialmente l’addio. “Non ci sono le condizioni per continuare”, ha detto l’allenatore. E’ subito partita la corsa al sostituto in casa, la dirigenza ha valutato alcuni nomi. L’idea di Saladini e Cardona è quella di affidarsi ad un allenatore in grado di entusiasmare la piazza e, secondo quanto riporta StrettoWeb, la soluzione caldissima è quella che porta a Filippo. Laè ...

Lacon Inzaghi è in corso. L'allenatore emiliano sarebbe ben lieto di allenare la, ma ovviamente chiede garanzie rispetto alla squadra e alle scelte sui calciatori per avere la ......che lo rivorrebbe con lui dopo il forte sodalizio creatosi soprattutto negli anni alla. ... Il problema è legato allacon la Juventus, con i bianconeri che non scendono oltre i cinque ... Reggina, per il nuovo allenatore trattativa in corso con Pippo Inzaghi Reggina, dopo l’addio al veleno con Stellone il club punta a Pippo Inzaghi Ha giocato tutti i 90 minuti in quella storica amichevole tra Italia e Portogallo che il 26 aprile 2000 ha raccolto tutto il ...Paganini, Mirko Gori, Barillà, i gemelli Pierozzi, Agostinelli, Dutu, Di Stefano, Ghidotti, Paz, Oddei. Un gruppo consistente di calciatori con i quali il Da Taibi in linea di massima aveva già trovat ...