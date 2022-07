Omicron 5, sintomi e incubazione: ecco i casi anomali. Malati e negativi, guariti ma positivi. Così la variante si è diffusa (Di lunedì 11 luglio 2022) 'Ho il raffreddore e un po' di mal di testa, ma ho fatto il tampone e sono negativo'. Ed ecco la conferma per la cena con gli amici del giorno dopo. O la visita a casa dei genitori. Poi arriva la ... Leggi su leggo (Di lunedì 11 luglio 2022) 'Ho il raffreddore e un po' di mal di testa, ma ho fatto il tampone e sono negativo'. Edla conferma per la cena con gli amici del giorno dopo. O la visita a casa dei genitori. Poi arriva la ...

Pubblicità

repubblica : Fabrizio Pregliasco: 'Narrazioni sbagliate su Omicron, non è un raffreddore. Irresponsabile chi non ha sintomi ed e… - AnthoniStarkk : RT @AxiaFel: Nn ho febbre da 5 giorni, né altri sintomi. Ma devo farmi 3 giorni in più di quarantena (in tutto 10) rispetto alla mia amica… - infoitsalute : Omicron 5, incubazione e sintomi: ecco i casi anomali. Malati e negativi, guariti ma positivi. Così la variant - infoitsalute : Omicron 5, quali sono i sintomi di questa sottovariante del Covid-19? - infoitsalute : Omicron 5, incubazione e sintomi: ecco i casi anomali. Malati e negativi, guariti ma positivi. Così la variant -