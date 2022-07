Giappone, i conservatori trionfano nel nome di Shinzo Abe e preparano il ritorno alla sovranità militare (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug – Questa domenica si sono svolte in Giappone le votazioni per il rinnovo parziale della Camera Alta. La coalizione di governo guidata dai conservatori del Partito Liberale Democratico (Jiminto) e dal più piccolo Komeito, ha strappato una solida maggioranza ottenendo 76 dei 125 seggi disponibili. Ora il sogno dell’ex premier, Shinzo Abe, di modificare la Costituzione pacifista del 1947 può diventare realtà. Il trionfo dei conservatori e le prospettive future Quello dei conservatori è un successo schiacciante, con il Partito Liberale Democratico che ottiene 63 seggi e l’alleato di governo Komeito 13. In questo modo la Camera Alta viene ridisegnata, con la coalizione di governo che riesce ad ottenere una larga maggioranza e può contare su 146 seggi contro i 102 dell’opposizione. Per il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug – Questa domenica si sono svolte inle votazioni per il rinnovo parziale della Camera Alta. La coalizione di governo guidata daidel Partito Liberale Democratico (Jiminto) e dal più piccolo Komeito, ha strappato una solida maggioranza ottenendo 76 dei 125 seggi disponibili. Ora il sogno dell’ex premier,Abe, di modificare la Costituzione pacifista del 1947 può diventare realtà. Il trionfo deie le prospettive future Quello deiè un successo schiacciante, con il Partito Liberale Democratico che ottiene 63 seggi e l’alleato di governo Komeito 13. In questo modo la Camera Alta viene ridisegnata, con la coalizione di governo che riesce ad ottenere una larga maggioranza e può contare su 146 seggi contro i 102 dell’opposizione. Per il ...

