BRADISISMO – due esperti a confronto | LUONGO e DE NATALE

(Di lunedì 11 luglio 2022) Si è svolto in Piazza Giancarlo Siani, presso Casa Mehari a Quarto l’incontro pubblico tra i duevulcanologi, il prof. Peppee il prof. Pino De, moderato da Pierluigi Musto. Al dibattito, interessante e ricco di spunti di riflessione, non ha partecipato la Dott.ssa Bianco, direttrice dell’Osservatorio Vesuviano, benché invitata. Da ben Il Blog di Giò.

Cronaca Flegrea

Un incontro pubblico per informare sul bradisismo, il fenomeno vulcanico tipico dell'area flegrea. A confrontarsi due esperti, il professor Giuseppe Luongo e il professor Giuseppe De Natale. L'incontro si terrà lunedì 11 luglio alle ore 17. Bradisismo, due scosse a Pozzuoli: l'epicentro nel cratere Solfatara. Un incontro pubblico per informare sul bradisismo, il fenomeno vulcanico tipico dell'area flegrea. A confrontarsi due esperti, il professor Giuseppe Luongo e il professor Giuseppe De Natale.