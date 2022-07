Lecce Maksimovic | affare in chiusura | esperienza in più per Baroni

(Di domenica 10 luglio 2022) Ilsarebbe vicino a chiudere per un nuovo innesto per la difesa: si tratta disvincolato dal Genoa Ilcon Corvino sta lavorando sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di. Giovani ed esperti è questo il mix dei giallorossi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i pugliesi avrebbero chiuso per l’arrivo a parametro zero di, nella scorsa stagione al Genoa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

