Viola Come il Mare e Sissi 2 nell’autunno di Canale5, la rete punta su Pio e Amedeo, Michelle Hunziker e la De Filippi (Di sabato 9 luglio 2022) Viola Come il Mare e Sissi 2 saranno le uniche due serie in onda su Canale5 in autunno. Dopo gli ultimi, disastrosi, esperimenti, sembra proprio che Mediaset abbia deciso di riservare l’usato sicuro al periodo di garanzia. Sissi torna con la seconda stagione dopo il successo della prima mentre la coppia inedita formata da Can Yaman e Francesca Chillemi segnerà il proprio debutto con Viola Come il Mare. La serie italiana girata in Sicilia è già finita sotto i riflettori nel corso dei mesi scorsi per una possibile messa in onda in primavera ma poi tutto si è concluso con un niente di fatto con grande delusione per i fan. Cosa succederà adesso? Mediaset ha presentato i suoi palinsesti confermando la messa in onda a settembre di ... Leggi su optimagazine (Di sabato 9 luglio 2022)il2 saranno le uniche due serie in onda suin autunno. Dopo gli ultimi, disastrosi, esperimenti, sembra proprio che Mediaset abbia deciso di riservare l’usato sicuro al periodo di garanzia.torna con la seconda stagione dopo il successo della prima mentre la coppia inedita formata da Can Yaman e Francesca Chillemi segnerà il proprio debutto conil. La serie italiana girata in Sicilia è già finita sotto i riflettori nel corso dei mesi scorsi per una possibile messa in onda in primavera ma poi tutto si è concluso con un niente di fatto con grande delusione per i fan. Cosa succederà adesso? Mediaset ha presentato i suoi palinsesti confermando la messa in onda a settembre di ...

Pubblicità

IOdonna : Orietta Berti al Gf Vip come opinionista e Can Yaman in 'Viola come il mare' - sira1960gateta1 : RT @CanyamanIt: Su @publitalia80 sono state annunciate le nuove fiction Mediaset per la stagione autunno inverno,ovviamente tra queste c'è… - Viola___4 : @OminoViola Senza senso. Non pensavo che una serie come the boys avesse “paura” ad uccidere i personaggi - OminoViola : @Viola___4 E anche lì, la sua esplosione, raggio quello che è, toglie i poteri, quindi quella persona (per non fare… - Arancha55833838 : RT @CanyamanIt: Su @publitalia80 sono state annunciate le nuove fiction Mediaset per la stagione autunno inverno,ovviamente tra queste c'è… -