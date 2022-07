Il Tar interviene sui corsi di paracadutismo Anpdi: lanci solo da aerei militari (Di sabato 9 luglio 2022) “Il Tar Lazio si è espresso di recente (27/06/22) con ben tre sentenze sulla nota vicenda dell’attività dei lanci con paracadute vincolato a calotta emisferica da aero civile svolta dall’Anpdi sotto controllo del Ministero Difesa. In sintesi, i giudizi hanno riguardato l’impugnativa promossa dall'Anpdi, con ricorso dinanzi al Tar, di un provvedimento Enac con il quale è stata disposta la revoca dell’autorizzazione all’attività lancistica con paracadute a calotta emisferica. La pronuncia ha chiarito che i corsi di paracadutismo Anpdi non possono essere effettuati da aero civile, ma unicamente da velivolo militare e sotto giurisdizione militare. E’ noto che, agli utenti che partecipano ai corsi Anpdi, viene rilasciato l'attestato di ... Leggi su panorama (Di sabato 9 luglio 2022) “Il Tar Lazio si è espresso di recente (27/06/22) con ben tre sentenze sulla nota vicenda dell’attività deicon paracadute vincolato a calotta emisferica da aero civile svolta dall’sotto controllo del Ministero Difesa. In sintesi, i giudizi hanno riguardato l’impugnativa promossa dall', con ricorso dinanzi al Tar, di un provvedimento Enac con il quale è stata disposta la revoca dell’autorizzazione all’attivitàstica con paracadute a calotta emisferica. La pronuncia ha chiarito che idinon possono essere effettuati da aero civile, ma unicamente da velivolo militare e sotto giurisdizione militare. E’ noto che, agli utenti che partecipano ai, viene rilasciato l'attestato di ...

