+2 e 69° posto per Guido Migliozzi , che si trova sulla stessa linea diSchauffele e del venezuelano Jhonattan Vegas. 89° a +3 Edoardo Molinari (con lui anche Justin Thomas e parecchi altri ......Ryder Cup 2023 - che per la prima volta si giocherà in Italia e sul percorso del Marco Simone&... Perché tra i concorrenti ci sono tanti altri giocatori di peso tra i quali: Jordan Spieth,... Golf: Xander Schauffele diventa leader allo Scottish Open 2022 a un giro dalla fine. Guido Migliozzi 72° Dopo il moving day dello Scottish Open 2022 cambiano radicalmente le cose, ed è diversa anche la leadership in quel di North Berwick. Si porta in testa Xander Schauffele: l'americano trova un buon -4 ...Max Homa delivered his best round of the week on Saturday at the Genesis Scottish Open — one day after he played 36 holes. After shooting a 1-over 71 at The ...