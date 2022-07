Ultime Notizie – Attentato Abe | da Draghi a Macron | la reazione dei leader

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 8 luglio 2022) “Il governo italiano esprime la sua ferma condanna per l’a Shinzo Abe. L’Italia è vicina ad Abe e al popolo giapponese in questo momento drammatico”. Così il presidente del Consiglio Mario, in un tweet postato sul profilo ufficiale di Palazzo Chigi. Emmanuelsi dice “profondamente scioccato dall’attacco atroce”. “I pensieri vanno alla famiglia e ai cari di un grande primo ministro”, scrive su Twitter il presidente francese, aggiungendo che “la Francia è al fianco del popolo giapponese”. “Assolutamente inorridito e addolorato nell’apprendere dell’attacco spregevole a Shinzo Abe. I miei pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi cari”, scrive Boris Johnson su Twitter dopo la sparatoria contro l’ex premier giapponese. “Profondamente scioccato dall’attacco efferato contro Shinzo Abe, mentre si rivolgeva agli ...