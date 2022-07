Troppi account fake | l’acquisto di Twitter di Musk è a rischio

(Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug –ed Elon, un matrimonio ancora in dubbio, almeno secondo quanto reso noto da Adnkronos. La questione deglifalsi si sta rivelando più complicata del previsto., perchédiè aSecondo quanto riportato dall’agenzia di stampa italiana,dida parte diè in “grave pericolo”. La notizia viene pubblicata sul Washington Post, che scrive riguardo le difficoltà di completamento dell’operazione. Il quotidiano statunitense cita a sua volta fonti di prima mano “che hanno familiarità con la questione”.L’accordo sull’acquisizione potrebbe davvero saltare, e il motivo – almeno quello dichiarato ufficialmente – è sempre lo stesso: la questione ...

fake, l'acquisto di Twitter di Musk è a rischio Approfondimenti Esterifake, l'acquisto di Twitter di Musk è a rischio Di Alberto Celletti - 8 Luglio 2022