"Se i 5 Stelle escono...". Crisi di governo sempre più vicina? La profezia di Mieli (Di venerdì 8 luglio 2022) "La guerra non finisce e si torna pure a parlare di Covid, ma è pensabile una Crisi di governo in questo momento?", questa la domanda che David Parenzo ha rivolto a Paolo Mieli, ospite di In Onda su La7. Lo storico ed editorialista del Corriere della Sera ha risposto senza troppi giri di parole: "Si, assolutamente si". E non solo. Perché poi ha aggiunto anche: "E' peggio la fibrillazione prolungata di due o tre mesi che la Crisi vera e propria". Mieli ha sottolineato come la situazione stia diventando difficile da gestire giorno dopo giorno. "Ogni settimana ci sono due-tre partiti che minacciano la Crisi", ha detto riferendosi in particolar modo a Lega e Movimento 5 Stelle. Lo storico, poi, ha ricordato anche uno dei motivi per cui nei giorni scorsi c'è ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) "La guerra non finisce e si torna pure a parlare di Covid, ma è pensabile unadiin questo momento?", questa la domanda che David Parenzo ha rivolto a Paolo, ospite di In Onda su La7. Lo storico ed editorialista del Corriere della Sera ha risposto senza troppi giri di parole: "Si, assolutamente si". E non solo. Perché poi ha aggiunto anche: "E' peggio la fibrillazione prolungata di due o tre mesi che lavera e propria".ha sottolineato come la situazione stia diventando difficile da gestire giorno dopo giorno. "Ogni settimana ci sono due-tre partiti che minacciano la", ha detto riferendosi in particolar modo a Lega e Movimento 5. Lo storico, poi, ha ricordato anche uno dei motivi per cui nei giorni scorsi c'è ...

