Rdc | Todde | ' è a sostegno dignità persone | orgogliosa del M5S'

Leggi su iltempo

(Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Un milione di cittadini italiani salvati dalla povertà assoluta dal reddito di cittadinanza e dalle misure economiche stanziate nel governo Conte 2. I dati pubblicati oggi dall'Istat parlano chiaro. Le misure dieconomico erogate nel 2020, in particolare reddito di cittadinanza e di emergenza, hanno evitato a un milione di individui (circa 500mila famiglie) di trovarsi in condizione di povertà assoluta". Lo dichiara in una nota la vice ministra allo Sviluppo economico e vicepresidente del M5S, Alessandra. "L'intensità della povertà senza sussidi, nel 2020, sarebbe stata - osserva - del 10% più elevata. Da settimane esponenti politici di vari partiti continuano ad alimentare sterili polemiche sul reddito, oggi pubblicamente smentite non da un soggetto estremista ma dal rapporto annuale Istat. Il reddito è una ...