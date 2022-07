Pubblicità

Globalist.it

L'ha recapitato a Xiaomi Technology una sanzione di 3,2 milioni di euro. Secondo l'Autorità Xiaomi Technology Italy, società italiana dell'omonimo gruppo mondiale. Secondo l'il gruppo ha ostacolato l`esercizio da parte dei consumatori dei diritti derivanti dalla garanzia legale sui prodotti di elettronica a marchio Xiaomi. In particolare dal procedimento è ...L'ha chiuso il contenzioso tra media francesi e Google, accettando gli impegni del colosso ... Nel 2021 l'Autorita' ha multato Google per 500 milioni: ladiventa definitiva poiche' ... L’antitrust condanna Xiaomi: il gigante cinese dovrà pagare 3,2 milioni di euro n particolare dal procedimento è emerso che la società "rifiuta la riparazione in garanzia legale in presenza di altri difetti del prodotto, anche soltanto estetici.L'analisi a campione delle performance del portale ha riguardato anche Lucca. L'azienda dovrà pagare 500mila euro al garante ...