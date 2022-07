Fratelli Bianchi, non è finita: la cifra (enorme) che devono pagare alla famiglia di Willy (Di venerdì 8 luglio 2022) Non solo la condanna all'ergastolo per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di origine capoverdiana ucciso a Colleferro a settembre 2020, adesso per i Fratelli Marco e Gabriele Bianchi viene stabilita anche la cifra del risarcimento da versare alla famiglia della vittima. A stabilire la quantificazione del danno è stato - come riporta il Corriere della Sera - il presidente della Corte d'Assise di Frosinone. Gli imputati - non solo i Bianchi ma anche Francesco Belleggia e Mario Pincarelli - dovranno versare immediatamente 200mila euro a ciascuno dei genitori di Willy e 150mila alla sorella. Al termine del processo di primo grado, i giudici hanno deciso di rinviare gli atti in Procura affinché si indaghi su due testimonianze, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Non solo la condanna all'ergastolo per l'omicidio diMonteiro Duarte, il ragazzo di origine capoverdiana ucciso a Colleferro a settembre 2020, adesso per iMarco e Gabrieleviene stabilita anche ladel risarcimento da versaredella vittima. A stabilire la quantificazione del danno è stato - come riporta il Corriere della Sera - il presidente della Corte d'Assise di Frosinone. Gli imputati - non solo ima anche Francesco Belleggia e Mario Pincarelli - dovranno versare immediatamente 200mila euro a ciascuno dei genitori die 150milasorella. Al termine del processo di primo grado, i giudici hanno deciso di rinviare gli atti in Procura affinché si indaghi su due testimonianze, ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | Condannati all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati dell'omicidio di Willy Monteiro Duart… - rtl1025 : ?? Sono stati condannati all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati dell'omicidio di #Willy Monteiro… - fanpage : Omicidio Willy Ergastolo per i fratelli Bianchi - crlggg : I fratelli Bianchi e gli altri imputati dovranno versare 550mila euro alla famiglia di Willy (e le indagini non son… - esajas1 : @PieroSansonetti Dire che lo stato si è comportato come i fratelli Bianchi è come affermare che le democrazie Europ… -