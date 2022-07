Attentato a Shinzo Abe in Giappone | le immagini da Nara dopo gli spari

Pubblicità

GiuseppeConteIT : Accolgo con sgomento la notizia dell'attentato a Shinzo Abe, esempio di intenso e devoto impegno a servizio delle Istituzioni. alex_orlowski : Ucciso l'ex premier Shinzo Abe in un attentato in Giappone. Colpi di pistola. #ShinzoAbe #giappone sole24ore : Attentato all'ex premier giapponese #ShinzoAbe, «non mostra segni vitali». Abe raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco.

Le reazioni internazionali Gli Stati Uniti sono "profondamente preoccupati" per l'attentato contro Abe, ha dichiarato il Segretario di Stato Usa, Antony Blinken. "Siamo in attesa di notizie..." Le immagini aeree da Nara, in Giappone, la città nella quale si stava svolgendo il comizio dell'ex premier Abe durante il quale è stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco. L'attentatore è stato arrestato. 8 luglio 2022. L'ex premier Shinzo Abe è ricoverato in gravi condizioni dopo l'attentato di cui è stato vittima durante un comizio elettorale.