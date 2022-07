Sarebbe meglio viaggiare solo col bagaglio a mano, dice il governo (Di giovedì 7 luglio 2022) Lo ha raccomandato il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità per limitare i moltissimi disagi di chi in questo periodo si sposta in aereo Leggi su ilpost (Di giovedì 7 luglio 2022) Lo ha raccomandato il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità per limitare i moltissimi disagi di chi in questo periodo si sposta in aereo

Pubblicità

matteosalvinimi : Ma come si fa??? Sarebbe meglio se ad essere abbandonati fossero certi “esseri umani”. - AleRaggi : RT @ylucaselli: In 4 mesi le entrate fiscali dello Stato(IVA sui maggiori prezzi al consumo)sono aumentate di 14 miliardi. Invece di fare i… - tanzmax : @NinoCascione1 @albyfloyd_me Forse sarebbe meglio accenderli... - antonel69320133 : Usa qualunque talento tu possegga. Il bosco sarebbe troppo silenzioso se cantassero solo gli uccelli che sanno ca… - ariolele : RT @GuidoCrosetto: A me cambia poco che abbiano sospeso Michele Boldrin, perché l’ho bloccato da tempo, come faccio con i maleducati che in… -