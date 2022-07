Salerno, 30 agenti di Polizia assegnati alla Questura e ai Commissariati (Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Sono stati accolti dal Questore di Salerno – Dott. Giancarlo Conticchio – i poliziotti che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha assegnato alla Questura nell’ambito di un piano di potenziamento degli organici. Alcuni sono agenti già in servizio presso altre sedi, mentre altri sono agenti che hanno appena terminato il corso di formazione presso le Scuole di Polizia per Allievi agenti e che inizieranno il proprio percorso professionale in questa provincia. Gli operatori sono stati destinati in gran parte al potenziamento dell’attività di controllo del territorio, al fine di intensificare al massimo la prevenzione in chiave di ascolto del territorio. Ciò in linea con gli intenti del Questore che ha da subito ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Sono stati accolti dal Questore di– Dott. Giancarlo Conticchio – i poliziotti che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha assegnatonell’ambito di un piano di potenziamento degli organici. Alcuni sonogià in servizio presso altre sedi, mentre altri sonoche hanno appena terminato il corso di formazione presso le Scuole diper Allievie che inizieranno il proprio percorso professionale in questa provincia. Gli operatori sono stati destinati in gran parte al potenziamento dell’attività di controllo del territorio, al fine di intensificare al massimo la prevenzione in chiave di ascolto del territorio. Ciò in linea con gli intenti del Questore che ha da subito ...

