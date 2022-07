Ravanelli | «Scamacca fa benissimo ad andare al PSG»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 7 luglio 2022) . L'ex attaccante sul centravanti azzurro Gianlucasembrerebbe diretto al PSG. A La Gazzetta dello Sport, l'ex Juventus Fabriziosi è espresso così. SCELTA– «Gianluca non fa bene, fa. Non solo va a misurarsi ogni giorno in allenamento e poi in partita con grandi campioni, ma è proprio la grandissima squadra l'ambiente perfetto in cui i campioni ti fanno sentire a casa, cosa che magari non succederebbe in un club medio pieno di invidie e gelosie. I campioni ti accolgono sempre alla grande: sei una risorsa da trattare bene e da far crescere. Oltre al fatto che parliamo di un giocatore che in prospettiva può diventare fra i migliori d'Europa».