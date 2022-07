"Costretta a farlo per non morire": Controcorrente, il dramma della trans Magda | Video (Di giovedì 7 luglio 2022) Siamo a Controcorrente, il programma condotto da Veronica Gentili e in onda ogni sera su Rete 4. E nella puntata di mercoledì 6 luglio si parla di prostituzione. Un viaggio tra chi vende il proprio corpo per sostentarsi, tra le mille difficoltà e i mille pericoli che un simile impiego comporta. E c'è chi lo fa per "passione", o chi invece è costretto, perché non può fare altro. E tra chi è stata Costretta a prostituirsi c'è Magda, una transgender intervistata da un'inviata di Controcorrente. E Magda si racconta senza filtri, senza nascondersi, ammettendo tutte le sue difficoltà. "La prostituzione per me non è stata una scelta. È stata un obbligo", premette andando dritta al punto. "Io mi chiamo Magda, il mio nome di nascita e di battesimo che tra poco ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Siamo a, il programma condotto da Veronica Gentili e in onda ogni sera su Rete 4. E nella puntata di mercoledì 6 luglio si parla di prostituzione. Un viaggio tra chi vende il proprio corpo per sostentarsi, tra le mille difficoltà e i mille pericoli che un simile impiego comporta. E c'è chi lo fa per "passione", o chi invece è costretto, perché non può fare altro. E tra chi è stataa prostituirsi c'è, unagender intervistata da un'inviata di. Esi racconta senza filtri, senza nascondersi, ammettendo tutte le sue difficoltà. "La prostituzione per me non è stata una scelta. È stata un obbligo", premette andando dritta al punto. "Io mi chiamo, il mio nome di nascita e di battesimo che tra poco ...

