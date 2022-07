Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2022 ore 15:30 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 6 LUGLIO 2022 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 DIRAMAZIONE Roma NORD A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA CASTELNUOVO DI PORTO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE Roma; CI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALE, DOVE A CAUSA DI DUE INCENDI AL MOMENTO E’ CHIUSA VIA PRATICA DI MARE TRA CASTEL RomaNO E VILLAGGIO AZZURRO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SEMPRE A SEGUITO DI INCENDIO, IN PROVINCIA DI FROSINONE PERMANE LA CHIUSURA DELLA REGIONALE FORCA D’ACERO, TRA IL KM 9+600 AL CONFINE CON L’ABRUZZO E IL KM 27+000 A SAN DONATO VAL COMINO, E DELLA REGIONALE DI SORA DAL KM 14+700 AL KM 17+000, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO; PASSIAMO AL ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 6 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 6 LUGLIOORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 DIRAMAZIONENORD A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA CASTELNUOVO DI PORTO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE; CI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALE, DOVE A CAUSA DI DUE INCENDI AL MOMENTO E’ CHIUSA VIA PRATICA DI MARE TRA CASTELNO E VILLAGGIO AZZURRO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SEMPRE A SEGUITO DI INCENDIO, IN PROVINCIA DI FROSINONE PERMANE LA CHIUSURA DELLA REGIONALE FORCA D’ACERO, TRA IL KM 9+600 AL CONFINE CON L’ABRUZZO E IL KM 27+000 A SAN DONATO VAL COMINO, E DELLA REGIONALE DI SORA DAL KM 14+700 AL KM 17+000, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO; PASSIAMO AL ...

